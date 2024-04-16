- Asayiş

Mogan Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mogan Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü
Mogan Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü
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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap yürüyüş yoluna da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın yakındaki yerleşim yerlerini tehdit etmeden söndürüldü.

# Ankara, Gölbaşı, Mogan Gölü, sazlık alanda yangın, Yangın

16 Nis 2024 - 03:28 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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