Mogan Gölü'nde çıkan yangın söndürüldü

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Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap yürüyüş yoluna da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın yakındaki yerleşim yerlerini tehdit etmeden söndürüldü.