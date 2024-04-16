Yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaptı

Olay, dün akşam saatlerinde Adana-Mersin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 ALB 311 plakalı hafif ticari araç, Batman-Balıkesir seferini yapan, 43 yolcunun bulunduğu Batman'daki özel bir firmaya ait Namettin Kuday yönetimindeki 62 AL 962 plakalı yolcu otobüsünün önüne geçerek ani fren yapmaya başladı. Otobüs sürücüsünün şerit değiştirmesine izin vermeyen hafif ticari araç, bir süre sonra gözden kayboldu. Araç sürücüsünün, yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten otobüs sürücüsü Kuday, şikayetçi oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.