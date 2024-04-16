İstanbul emniyetinden asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş denetimi yaptı. Maltepe ve Kağıthane'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülere ve yolculara GBT kontrolü yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.