- Asayiş

İstanbul emniyetinden asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlere narkotik köpekleri de katıldı.

İstanbul emniyetinden asayiş denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş denetimi yaptı. Maltepe ve Kağıthane'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülere ve yolculara GBT kontrolü yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı.

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16 Nis 2024 - 03:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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