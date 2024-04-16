- Asayiş

Nefes borusuna mama kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nefes borusuna mama kaçan Umut Ali kadir (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna mama kaçtı mask

Olay saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Işıktepe Sokakta meydana geldi. Anne Rufina Kadir’in (32) mama yedirmeye çalıştığı Umut Ali nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Nefessiz kalan bebeğini gören anne sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlisi, nefes almadığını belirlediği bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan Umut Ali, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Umut Ali bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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16 Nis 2024 - 02:24 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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