Nefes borusuna mama kaçtı

Olay saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Işıktepe Sokakta meydana geldi. Anne Rufina Kadir’in (32) mama yedirmeye çalıştığı Umut Ali nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Nefessiz kalan bebeğini gören anne sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlisi, nefes almadığını belirlediği bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan Umut Ali, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Umut Ali bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.