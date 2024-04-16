- Asayiş

Motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Diyarbakır’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ö.K., ağır yaralandı.

Motosikletin sürücüsü ağır yaralandı mask

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen Ö.K. idaresindeki motosiklet ile yan yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AGK 318 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ö.K., yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.K., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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16 Nis 2024 - 02:01 DHA Diyarbakir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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