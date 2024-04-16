Türk motosikletçiler, 7 kez podyuma çıktı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Serez kentiyle aynı adı taşıyan pistte yapılan organizasyonda 13 Türk pilot yarıştı.
Hüseyin Karakaya, F600 sınıfındaki iki yarışta da birinci oldu. Aynı sınıfta mücadele eden Kerem Uçar, ilk yarışta, Ares Stefan Bengiç de ikinci yarışta 2'nciliği elde etti.
F1000 sınıfında mücadele eden Altuğ İnan, ilk yarışta 3'üncü sırayı aldı.
Mert Konuk ise SSP300 sınıfındaki iki yarışı da 2'nci sırada tamamladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.