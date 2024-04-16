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Türk motosikletçiler, 7 kez podyuma çıktı

Türk sürücüler, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Pist Şampiyonası'nda 2'si birincilik olmak üzere 7 kez podyumda yer aldı.

Türk motosikletçiler, 7 kez podyuma çıktı mask

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Serez kentiyle aynı adı taşıyan pistte yapılan organizasyonda 13 Türk pilot yarıştı.

Hüseyin Karakaya, F600 sınıfındaki iki yarışta da birinci oldu. Aynı sınıfta mücadele eden Kerem Uçar, ilk yarışta, Ares Stefan Bengiç de ikinci yarışta 2'nciliği elde etti.

F1000 sınıfında mücadele eden Altuğ İnan, ilk yarışta 3'üncü sırayı aldı.

Mert Konuk ise SSP300 sınıfındaki iki yarışı da 2'nci sırada tamamladı.

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16 Nis 2024 - 02:00 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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