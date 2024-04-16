Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli T.Ç.’nin yolcu otobüsüyle kente geldiği belirlendi. Durdurulan otobüsteki şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli T.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan T.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
- Asayiş
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya’da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan T.Ç. (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.