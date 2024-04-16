- Asayiş

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya’da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan T.Ç. (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı mask

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli T.Ç.’nin yolcu otobüsüyle kente geldiği belirlendi. Durdurulan otobüsteki şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli T.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan T.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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16 Nis 2024 - 01:30 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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