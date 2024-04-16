Uludere ilçesi Onbudak köyünde akşam saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Tonğ, 6 saat sonra jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramada hareketsiz bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Tonğ’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Tonğ'un cenazesi, otopsi için askeri helikopter ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
6 saat sonra cenazesi bulundu
Şırnak’ın Uludere ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan emekli güvenlik korucusu Eşref Tonğ’un, 6 saat sonra cansız bedeni bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tonğ’un cenazesi, askeri helikopterle bölgeden alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.