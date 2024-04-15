Galatasaray Alanya'da hata yapmadı!

Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu.
18’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında savunma arkasına sarkan Icardi’nin vuruşuna izin vermeyen Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, topu tek yumrukla uzaklaştırdı.
19’uncu dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Icardi’nin ofsaytta olduğunu belirterek yan hakeme itirazda bulundu. Maçın hakemi Cihan Aydın, Tekke’ye direkt kırmızı kart gösterdi.
35’inci dakikada Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topu uzaklaştırmak için yükselen Nelsson’a çarpan top kale direğinin yanından az farkla kornere çıktı.
40’ıncı dakikada Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Mertens’in ayak dışıyla vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
56’ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Merkezden Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
61’inci dakikada Galatasaray farkı 2 yaptı. Mertens’in merkezden sağ tarafa gönderdiği pasta topla buluşan Ziyech’in ceza sahası dışında vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
72’nci dakikada Galatasaray 3 farklı öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın Köhn ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu gol oldu: 3-0.
83’üncü dakikada Galatasaray gol sayısını 4’e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasının içerisinden gönderdiği ortada Alanyaspor’un savunma arkasına sarkan Icardi meşin yuvarlağını ağlara gönderdi: 4-0.
Mücadele 4-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.