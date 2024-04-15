Ankara’da 'Depremin Jeolojik İzleri' sergisi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara'da düzenlenen 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hatırlanması ve alınması gereken derslerin vurgulanması amacıyla 'Depremin Jeolojik İzleri' adlı fotoğraf sergisini ziyarete açtı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın ilk oturumu, Ankara'daki Maden Tetkik Arama (MTA) Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kurultay kapsamında, 'Depremin Jeolojik İzleri' isimli bir fotoğraf sergisi açıldı. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden 45 fotoğrafın yer aldığı sergi ile depremlerin unutulmaması ve gerekli derslerin çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi. Sergi, 15-19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

'BELEDİYELERİMİZE ÖNEMLİ SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, kurultayın bu yılki temasının 'Afet Dirençli Kentler' olduğunu belirterek, afet dirençli kent yaratmanın kolay olmadığını ancak farkındalık oluşturarak gerekli adımların atılacağını söyledi. Başkan Alan, "Bu bir yol ve önemli olanın bu yola girmek olduğunu düşünüyorum. Afet dirençli kent yaratmanın temel basamaklarından birinin bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyorum. Toplumu eğitmek ve özellikle toplumsal eğitimin birçok eksikliğimizi giderme konusunda ön açıcı olacağını düşünüyoruz. Yine kentlerimizde fiziksel ve toplumsal altyapıyı hazırlamak için belediyelerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları da kurumsal yapılarla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ülkemizde birçoğu büyükşehir niteliğinde olan 24 ilimiz, 110'a yakın ilçemiz, 500'e yakın köy yerleşik alanları doğrudan aktif fay zonları üzerine oturuyor. Hangisi kırılırsa kırılsın o bölgemizin büyük hasar alacağını tahmin ediyoruz. Bu hasarı almamak için bu toplantılarla konuyu gündeme getiriyoruz" dedi.