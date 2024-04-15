- Magazin

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler!

Netflix'in Türk yapımı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi heyecanla bekleniyor. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu dizi için geri sayım başladı. Yayınlanan yeni kareler, izleyicileri heyecanlandırdı.

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler! mask
'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler!
'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler!
Haber albümü için resme tıklayın

Netflix'in merakla beklenen dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin yayın tarihi nihayet belli oldu. Sosyal medya üzerinden duyurulan dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar gibi önemli isimler bulunuyor.

Netflix, merakla beklenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ilk karelerini izleyicilerle paylaştı. Dizinin heyecan veren kadrosu, günümüz ilişkileri, arkadaşlıkları, aşkı ve modern yaşamın zorluklarına dair izleyiciyi büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta sadece Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.

# Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti, Dizi, netflıx, bir, sosyal, ilk

15 Nis 2024 - 17:02 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL