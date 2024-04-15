'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni kareler!

Netflix'in merakla beklenen dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin yayın tarihi nihayet belli oldu. Sosyal medya üzerinden duyurulan dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar gibi önemli isimler bulunuyor.

Netflix, merakla beklenen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ilk karelerini izleyicilerle paylaştı. Dizinin heyecan veren kadrosu, günümüz ilişkileri, arkadaşlıkları, aşkı ve modern yaşamın zorluklarına dair izleyiciyi büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs'ta sadece Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.