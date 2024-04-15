“Çağrı-Yorum ” Ziyarete Açılacak

“Çağrı-Yorum ” adlı seramik sergisine imza atan Seramik Sanatçısı, Sanat Eğitimcisi ve GaleriM Sanat Galerisi Kurucusu Meral Öztürk, ulusal ve uluslararası birçok proje ve sergide yer almış; sanata ve

sanatçıya destek veren çalışmalara imza atmıştır.

Gerçekleşecek olan serginin temasını, efsaneye göre bir müzik eşliğinde gelmiş olan Bereket Tanrıçası Kibele oluşturuyor. Bereketin çağrısı aynı zamanda canlılığın, üremenin, çoğalmanın ve doğmanın

çağrısından alıyor.

BEREKET TARIÇASI KİBELE, ZİYARETÇİLERİNE GEÇMİŞE YOLCULUK VAAT EDİYOR

Meral Öztürk’ün Bereket Tanrıçası Kibele’ye seslendiği kişisel sergisi yaşanmışlık ve yaşanmışlığın etkileri üzerine bir seçkiyi izlemeye davet ediyor.Zengin Anadolu motiflerinin sembolik anlatımlarına ve seramik malzemelerin ustaca kullanımlarının oluşturduğu eserlere yer verilen sergide,Meral Öztürk bereketin çağrısını kendi yorumu ile sunarken seyircinin bu sese kulak vermesini bir nevi kendi heyecanının ortak heyecan olmasını arzu ediyor.Meral ÖZTÜRK'ün imzasını taşıyan “ ÇAĞRI-YORUM ”Seramik Sergisi , 19 NİSAN 2024 – 19 MAYIS 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Açılışı 19 Nisan 2024 Cuma Saat:18.00'de yapılacak olan sergi için Şule AĞAYAR,serginin

"Sesin geldiği yere kulak verin; orada sanatçının duyduğu sesleri, çınlamaları

sanatçının yorumu ile sizde duyacaksınız." misyonuyla sanatseverlere sesleneceğini ifade ediyor.







