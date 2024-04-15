Okulda yangın çıktı

Samsun Canik ilçesindeki özel bir okulda, iddiaya göre, dış cephe kısmından yangın çıktı. Alevleri fark eden öğretmenler, dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip, bahçeye çıkardı. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.