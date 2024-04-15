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Kiliseye bıçaklı saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde şüpheli, kilisede ayin sırasında bıçaklı saldırı düzenledi. Avustralya polisi, şüphelinin gözaltına alındığını, birden fazla kişinin bıçaklandığını duyurdu.

Kiliseye bıçaklı saldırı mask
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Saldırı, Sydney kentinin Wakeley semtindeki Christ the Good Shepherd kilisesinde düzenlendi. Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisinden yapılan açıklamada, “Wakeley'de bir bıçaklama ihbarı üzerine polis operasyonu başlatıldı. Polis memurları, birkaç kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine Wakeley’e intikal etti. Memurlar bir erkeği gözaltına aldı ve bu kişi soruşturmada polise yardımcı oluyor. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta olup NSW sağlık görevlileri tarafından tedavi edilmektedirler” denildi.

Avustralya medyası, saldırganın ayin sırasında sunakta (altar) bulunan piskoposa saldırdığını belirtti.

İKİ GÜN ÖNCE AVM’DEKİ SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sydney kentinde 13 Nisan’da Westfield Alışveriş Merkezi’nde de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırganın polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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15 Nis 2024 - 14:52 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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