Temel Karamollaoğlu, Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler endişe verici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu ise olayların başlangıcı değil sonucudur. Herkes bilmelidir ki bugün karşı karşıya kaldığımız çatışmaların baş sorumlusu işgal rejimi İsrail'dir. Siyonist İsrail, Gazze'de uyguladığı soykırımı gözlerden uzaklaştırmak ve 7 Ekim'den bugüne her geçen gün kaybettiği dünya kamuoyu desteğini tekrar kazanmak için İran'ı hedef alarak, şaşırtma uygulamaya çalışmaktadır. Bu amaçla; İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırmış, İranlı general ve sivil yetkilileri katletmiştir. Böylece İsrail, ateşi bölgeye yaymayı hedeflemektedir. Uluslararası hukuku yok sayan bu saldırıya karşı İran'ın meşru müdafaa hakkı vardır. İran tarafından dün verilen ve oldukça makul olan karşılık, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Her yaptığının yanına kar kaldığı rahatlığıyla hareket eden İsrail, dün itibariyle her şeyi bir kere daha düşünecektir, düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN ASIL ODAKLANMASI GEREKEN YER GAZZE'DİR'

ABD ve gelişmiş kabul edilen ülkelerin barışı tesis etmek adına değil, adeta İsrail zulmüne açıktan destek vermek adına yarıştıklarının bir kez daha görüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bebekleri, çocukları, hamile kadınları dahi alçakça katleden, ambulansları, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri dahi hedef alan, bu kapsamda yaklaşık 17 bin çocuğu ve 35 bin kişiyi katleden İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeyenler, dünden beri peş peşe İran'a karşı açıklamalar yapmaktadırlar. Bu samimiyetsiz ve ikiyüzlü tavır asla kabul edilemez. Bu ikiyüzlü tavır unutulmamalıdır ve unutulmayacaktır. Şimdi herkesin asıl odaklanması gereken yer Gazze'dir, işgal altındaki Filistin topraklarıdır. Artık herkes Gazze'deki soykırımın engellenmesi için üzerine düşeni yapmalıdır. Katliamı bir politika olarak benimseyen işgalci İsrail'e geri adım attıracak çabalar derhal tatbikata konulmalıdır. Ülkemiz topraklarından kime ait olursa olsun, hiçbir askeri tesisin İsrail tarafından kullanılmasına izin verilmemeli ve hava sahamızın kullanılmasına müsaade edilmemelidir" açıklamasında bulundu.