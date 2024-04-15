Şırnak’ta keklik avcılarına ceza

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.