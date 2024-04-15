Şırnak’ta keklik avcılarına ceza

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.