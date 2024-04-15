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Şırnak’ta keklik avcılarına ceza

Şırnak’ta jandarma ekiplerinin, kaçak avlanan 13 kınalı keklik ile yakaladığı 2 şüpheliye, 67 bin 813 lira ceza kesildi.

Şırnak’ta keklik avcılarına ceza mask
Şırnak’ta keklik avcılarına ceza
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı. DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.

# Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Doğa Koruma, Milli Parklar Şube Müdürlüğü, olarak

15 Nis 2024 - 14:35 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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