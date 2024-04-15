Evin çatısından düştü

SİNOP'ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşen İbrahim Kol (46), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Kol, temizlik yapmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İbrahim Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kol'un cenazesi, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.