"Saldırılarda 33 bin 797 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 797 sivilin hayatını kaybettiğini, 76 bin 465 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte, 68 sivilin yaşamını yitirdiğini, 94 sivilin ise yaralandığını açıkladı.