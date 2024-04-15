Emekli lokalleri ve etkinlik merkezleri ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insanı hayatın içine katan çalışmaları ve projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan; ‘Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi ve Emekli Meclisi’, ‘Batıkent Emekliler Lokali’, ‘Demetevler Emekliler Lokali’ ve ‘Öveçler Emekliler Etkinlik Merkezi’ bölge sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Yeni açılan Emekli Lokallerinden hizmet almaya başlayan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Celal Dedebaş: “84 yaşındayım. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaşlılar ve emekliler için yaptığı hizmetleri çok yakından takip ediyoruz. Burası da bizler için bir buluşma, sosyalleşme yeri oluyor. Arkadaşlığımız çok güzel, teşekkür ediyoruz.”

-Menşure Caner: “Yaşlıları hatırladığı için Büyükşehir Belediyemize çok çok teşekkürler. Çok güzel etkinlikler oluyor. Seve seve, isteye isteye geliyoruz.”

-Mehmet Kökten: “Emekli öğretmenim. Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de yaş ortalaması gittikçe yükseliyor. Belli yaştaki insanların bir araya gelerek kaynaşmaları, daha güzel zaman geçirmeleri için böyle yerlerin artırılmasını istiyoruz. Bu tür etkinlikler bizim gibi belli yaşlardaki insanlar için çok önemli. Mansur Başkanın da bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum.”

-Zehra Polat: “Harika bir yer… Biz emeklileri böyle bir yere kavuşturduğu için, böyle bir yer hediye ettiği için Sayın Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yer. Mahallemize bir armağan...”

-Fevzi Elbistan: “Çok güzel, harika… Hizmetlerinden, emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bulunmaz bir yer, oldukça güzel.