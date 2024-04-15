Deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah. Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.