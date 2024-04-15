"Genel seçimler 2026'da olacak"

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "CHP seçim kazandığını düşünmesin. Bu oylar tek adam rejimine tepkidir. AK Parti hala neye uğradığını anlamadı. Bu oylar, milletin son ihtarıdır. Bütün siyasetçiler, '13 milyon insan neden sandığa gitmedi' bunu düşünmelidir. Yerli ve Milli Parti, bu ümitsiz ve hiçbir partiye güvenmeyen, yeni lider, yeni parti isteyen 13 milyon oya taliptir. Seçim 2026'dadır, kimse 4 yıl hayali kurmasın. Biz yola çıktık genel seçime hazırız. Kağıttan kaplanlar gidecek, Anadolu aslanları gelecek. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.