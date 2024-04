SELMA KAMAN: “KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA"

Merve Sabcıoğlu

31 Mart Yerel Seçimleri, Türkiye’deki önceki yerel seçimlere kıyasla kadın adayların daha çok ön plana çıkmasıyla gündeme geldi. Muhtarlıktan belediye başkanlığına kadar pek çok yerel yönetimde halk kadın adaylara oy verdi. Ankara Yenimahalle’de Batı Sitesi Mahallesi’nden muhtar adayı olan Selma Kaman da yerel seçimleri kazanan kadın siyasetçilerden biri. Batı Sitesi Mahallesi’nin yeni muhtarı Selma Kaman, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte elektronik teknisyeni olarak çalıştığı dönemde Türk Metal Sendikası’na bağlı olarak yürüttüğü çalışmaların kendisine çok şey kazandırdığını ifade etti ve “İnsan ilişkileri, emeğin değeri ve yaptığım küçük bir çalışmanın bile bir insanın hayatına kattığı pozitif etki beni çok mutlu etti. Toplulukların faydası için ekip çalışmasına inanıyorum. İyiliği ve üretmeyi önemsiyorum” dedi.



“MUHTARLIK MAHALLENİN CAN DAMARIDIR”



Kaman, neden muhtar adayı olduğunu şöyle anlattı: “Muhtarlık mahallenin can damarıdır. Gelişim, değişim ve ilerleme mahallede başlar. Yerel yönetimlerin ilk adımıdır muhtarlık. Evine faydası olmayanın memlekete de faydası olmaz. Önce evime yani mahalleme hizmet etmem gerektiğini düşünerek adım attım. Komşularım teveccüh gösterip beni seçti. Şimdi onlara hizmet etme ve mahallemizi örnek bir mahalle yapmak niyetimiz. Mahalle meclisimiz de beni teşvik etti, destekledi. Sizin aracılığınızla bir kez daha mahalle meclisimize teşekkür ediyorum.



Seçim çalışmaları boyunca komşularımdan dinlediğim, kendi gözlemlediğim sorunların üzerine gitmek istiyorum. Alt yapı ve sosyal konuları içeren bu sorunlar sokak aydınlatmasından yol yapımına, sosyal yardımların adil dağılımından eğitim ve kültürel faaliyetlere kadar uzun bir hizmet listemiz var. Bizi daha çok okuyacak ve yaptıklarımıza şahit olacaksınız.”



“HİÇBİR KADIN AMACINDAN VAZGEÇMEMELİ”



Kaman, “Kadın siyasetçiler seçim sürecinde farklı zorluklarla karşılaşıyor mu” sorusu üzerine zorluklarla karşılaşmasına rağmen hedefinden geri adım atmadığını şu ifadelerle açıkladı: “Erkek egemenliğinin oldukça yoğun yaşandığı coğrafyalarda kadın olarak var olmak, hizmet alanlarında ve siyasette öne çıkmak zor ama imkânsız değil. Elbette zorluklarla karşılaştım ama o zorluklardan daha önemli bir amacım vardı ve odağımı amacıma hedefime kitledim. Sonuçtan memnum, mutluyum. Hiçbir kadın amacından hedefinden vazgeçmemeli. Hedefe giden yoldaki engebeler yola çıkmalarına engel olmamalı ve yolundan etmemeli. Kendime hep ‘yola çık yol açık’ dedim ve yola çıktım.”



Kaman, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kadın siyasetçilerin başarısına dair ise “Kadınlar yaşadıkları her yeri ve her anı güzelleştiriyorlar. Farklı bir renk, farklı bir dil, farklı bir tını katıyorlar siyasete de. Bu nedenle kadının olduğu yer barışın, huzurun, samimiyetin ve üretimin olduğu bir yerdir. Hepsinin yolu açık olsun. Kadınlar hayatın her alanında cesurca var olsunlar” dedi.