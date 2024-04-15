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Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Yolcuların tedirginlik yaşadığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı..

Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı mask
Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı
Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı
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Kaza, Ramazan Bayramı'nın son gününde, Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde yolcuların olduğu iki tekne gezinti sırasında çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.

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15 Nis 2024 - 13:07 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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