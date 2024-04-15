Halfeti'de tur tekneleri çarpıştı

Kaza, Ramazan Bayramı'nın son gününde, Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde yolcuların olduğu iki tekne gezinti sırasında çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.