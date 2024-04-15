Özel sektör öğretmenlerinin belediyeden talebi eşitlik

Merve Sabcıoğlu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde de yerel yönetimlerden beklentilerini açıklayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, seçimlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesinden taleplerini tekrar gündeme getirdi. Sendikanın İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve Ankara İl Temsilcisi olan Edebiyat Öğretmeni Mahmut Yıldırım, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte kamuda çalışan meslektaşlarıyla eşit haklara sahip olmaları gerektiğini söyledi.

“Öğretmenlik mesleği içerisinde bir ayrımcılığa uğruyoruz. Sendika buna karşı da bir mücadele veriyor. Kamuda çalışan meslektaşlarımızla eşit haklara sahip değiliz” diyen Yıldırım, bu ayrımcılığın zaman zaman yerel yönetimlerde de işlediğini ifade etti. Yıldırım, kamuda çalışan öğretmenlerin Ankara’da EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarını indirimli kullanma hakkı olduğu halde özel sektör öğretmenlerinin bu haktan mahrum bırakıldığını söyledi.

“Bu ayrımcılığın kaldırılmasını istiyoruz. Burada da muhatabımız yerel yönetimler” diyen Yıldırım, Türkiye’de 20’den fazla şehirde özel sektör öğretmenlerinin de kamuda çalışan öğretmenler gibi indirimli toplu ulaşım hakkını kullandığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Özel sektördeki öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışıyorlar. Atamalarımızı aslında aynı bakanlık yapıyor. Bizi özel okula atıyor, kamudaki öğretmeni devlet okuluna atıyor. Tek farkımız bu. Aynı işi yapıyoruz, aynı mesleği icra ediyoruz ama yerel yönetimler kamudaki öğretmenlere bu hakkı verirken bize vermiyorlar. Biz de bununla ilgili Ankara’da da diğer şehirlerdeki sendikalı arkadaşlarımızla da bu talebi yükseltiyoruz. İzmir en son bu hakkı aldığımız yer.”

"BU HAKKI ELİMİZDEN ALAN MELİH GÖKÇEK"

Yıldırım, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasından öğretmenlerin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bu talebi ilettiklerini ve geçtiğimiz ay İzmir’de belediye meclisinden geçen kararla bu hakkı elde ettiklerini söyledi. Yıldırım ayrıca uygulamanın 2015 yılına kadar Ankara’da zaten olduğunu ancak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından bu hakkın geri alındığını söyledi. Yıldırım konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Bu hakkı elimizden alan Melih Gökçek. Biz de bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talep ediyoruz. Defalarca görüşmeye çalıştık aslında. Çeşitli kanallardan haberler yolladık, randevu istedik.”

İstanbul, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir gibi bir çok şehirde bu uygulamanın olduğunu söyleyen Yıldırım, Ankara’da da sosyal belediyecilik kapsamında bu hakkın verilmesi gerektiğini ifade etti ve "Şu an taleplerimiz yerine getirilmezse sendikada örgütlenen birçok öğretmen ile demokratik eylemlere başvuracağız belediyenin umursamaz tavrına karşı" dedi.

Yıldırım, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak Çankaya Belediyesi’nden de talepleri olduğunu vurguladı. Çankaya Belediyesi’ne bağlı Çankaya Evleri’nde verilen kurslarda çalışan öğretmenlerin taşeron firma tarafından düşük maaşla ve kötü koşullarda çalıştırıldığını söylemek taşeron uygulamasının son bulmasını talep ettilerini vurguladı.

"ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN NET BİR SÖZ İSTİYORUZ"

Bu kurslarda çalışanların hepsinin öğretmen olduğunu belirten Yıldırım, Çankaya Evleri’ndeki öğretmenlerin taşerona bağlı olarak çalışması nedeniyle yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: “Çankaya Belediyesi bu işi taşeron üzerinden yürütüyor. Yani bu hizmeti kendi veriyor gibi gösteriyor ama aslında hizmeti sağlayan aradaki şirket özel bir dershane. Belediye o şirketle anlaşıyor. Dolayısıyla aradaki maddi ilişki o ikisi arasında yürürken taşeron firma tarafından öğretmenlere çok düşük maaş veriliyor. Bu da belediyenin bir hizmeti gibi gösteriliyor dışarı.”

Bu kursları çoğunlukla maddi durumu iyi olmayan ailelerin tercih ettiğini ve Çankaya Belediyesi’nin bu kursları ‘sosyal belediyecilik’ ilkesiyle yaptığını belirten Yıldırım, buna karşın öğretmenlerin asgari ücretle çalıştıklarını, sigortalarının yarı zamanlı çalışma üzerinden yapıldığını ve sözleşmelerinin 11 ayla kısıtlı tutulduğunu söyledi. Yıldırım, öğretmenlerin yaşadıkları zorluklara dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşlarımızın bayram tatillerinde, resmi tatillerde ders ücretleri kesiliyor. Bir haftalık bir tatil olduğunda bir çok insan maaşını tam alırken bu arkadaşlarımız ders kesintisiyle maaşlarını eksik almış oluyorlar. Bir de 11 aylık sözleşme yapıyorlar. Normalde aslında kanunlarda belirli süreli dediğimiz sözleşme bir yıllıktır, 12 ay yapılır. Bizler hep kurslarda ve özel okullarda da bu şekilde çalışırız. Fakat arkadaşlarımızınki 11 ay üzerinden yapılıyor. Bu da bizim usulsüzlük olarak gördüğümüz, düzeltilmesi gereken bir başka problemimiz. Burada arkadaşlarımızın hem kıdem tazminatı hakkı olmuyor 12 ay çalışmadıkları için hem de yazın bir ay maaşları olmamış oluyor. Cepten harcamak zorunda kalıyorlar ve zorluk yaşıyorlar. Yine dediğimiz gibi maaş skalası da oldukça düşük. Bu arkadaşlarımızın bir çoğu asgari ücrete çalışıyor.”

Yıldırım, Çankaya Belediyesi’nden taleplerini şöyle dile getirdi: “Bizim Çankaya Belediyesi’nden talebimiz bu arkadaşlarımızın kadroya alınması. Belediye bünyesindeki bütün taşeron uygulamalara son vermesi. Bunun Türkiye’ye örnek teşkil edebileceğini düşünüyoruz.

Seçimden sonra bu süreci daha yoğun biçimde yürüteceğiz. Çünkü net bir söz istiyoruz bu konuda. Öğretmenler bu konuda taleplerini yükseltiyorlar ve sendikada örgütleniyorlar. Çünkü artık insanların bu konuda bekleyecek çok fazla sabırı da yok açıkçası. Maddi olarak da zorunlu olarak bizim talebimiz bu onuda net.”