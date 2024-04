Baumit’ten duvarları konuşturan inovasyon

Sağlıklı yaşam alanları üzerine çalışmalar yürüten Baumit, 2015 yılında hayata geçirdiği Baumit Viva Park projesi ile yapı malzemeleri sektörüne yüksek katma değer sunmaya devam ediyor. Yapı malzemelerinin test edildiği Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı Ar-Ge merkezi olan Baumit Viva Park, her yıl 1,5 milyondan fazla veri toplayarak duvarların sesi oluyor. Şirket, sağlıklı yaşam laboratuvarı olarak da tanımladığı tesiste bulunan 13 model evin her birinde ortalama kullanıcı davranışlarını simüle ederek farklı yapı malzemelerinin iç mekân iklimi ve hava kalitesine etkilerini izliyor. 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı, Viva Park sayesinde elde edilen veriler ışığında çağın ötesinde inovatif ürünler geliştirdiklerini vurguladı. Özdayı, VR gözlükle yapılan sanal tur ile Baumit Viva Park’ın benzersiz inovasyon ekosistemini dünyanın her yerinde deneyimleme imkânı sunduklarını da belirtti.

Mantolamada yeniliğin öncüsü Baumit, yüksek kaliteli cephe çözümleri geliştirmenin ötesine geçerek imza attığı inovatif projelerle sadece inşaat sektörüne değil dünyaya da katma değer sağlamayı sürdürüyor. Attığı her adımda ‘ Bir Başkadır Baumit’ dedirten şirket, sağlıklı yaşam alanları üzerine çalışmalarını genişletmek için kurduğu Baumit Viva Park ile de tipik kullanıcı davranışlarını simüle ederek farklı yapı malzemelerinin yaşam konforuna etkisini doğru bir şekilde ölçüp değerlendirebiliyor.

Kullanıcı davranış ve alışkanlıklarını simüle ediyor

Baumit’in inovasyonda çığır açan projesi Viva Park’ın sistemini anlatan Atalay Özdayı; “Baumit Friedrich Schmid İnovasyon Merkezi'nde beton, tuğla, gazbeton ve ahşap gibi pek çok farklı yapı malzemeleri kullanılarak 13 model ev inşa edildi. Model evler, farklı iç ve dış cephe malzemeleriyle kaplandı. 3 x 4 metre iç ölçülere ve aynı ölçülerde bir pencereye, bir kapıya ve aynı dış mekân iklim koşullarına sahip olan tüm evlerde uygulanan yapı malzemeleri, pazarda kullanılan modern ürünler arasından dikkatle seçildi. Bu şekilde inşaat profesyonellerinin karşılaşabilecekleri olası yapı metotlarının gerçek örnekleri oluşturuldu. Zemin oturumu, yükseklik, doğrama alanları, iç hacim, kullanıcı davranışları ve dış iklim koşulları gibi parametreler sabit tutulurken, yapı malzemeleri ve sistemlerinin değişken olduğu bu yöntem ile farklı yapı malzemelerinin performansları optimum şekilde karşılaştırıldı. 8 numaralı ev; sıcaklık, nem ve rüzgâr gibi dış koşulları ölçümlemek için ayrıldı ve düzenli olarak diğer tüm evlerden ham veri toplayan bir veri merkezi olarak konumlandırıldı. 5 numaralı ev ise yeni Baumit ürünlerini test etmek için kullanılan bir merkez oldu” dedi.

Araştırma sonuçları sayesinde daha güvenli ve sağlıklı ürünler geliştiriyor

Viva Park’taki model evlerde; havalandırma alışkanlıkları, duş yapma, pişirme veya terleme gibi kullanıcı davranışlarının simüle edildiğini belirten Atalay Özdayı, “Bu evlerde, geniş bir yelpazede fiziksel parametreleri gerçek zamanlı olarak ölçen 30'dan fazla sensör bulunuyor. Farklı yapı malzemeleri; yaşam standardımız, konforumuz ve sağlığımız üzerine etkileri bakımından inceleniyor. Elde edilen veriler, bilgisayar denetimli bir ölçüm istasyonunda kaydedilip depolanıyor. Verilerimiz, Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü (IBO), Burgenland Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Viyana Tıp Üniversitesi gibi araştırma ortaklarımız tarafından dış analizlere tabi tutuluyor. Bu sayede yapı malzemelerinin iç mekân iklimi üzerine etkilerinin farkında olarak daha güvenli ve sağlıklı ürünler geliştiriyoruz. Aynı zamanda inşaat türlerinin ve yapı malzemelerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebiliyoruz. Müşterilerimizin her sorununa özel tavsiyeler ve çözümler sunabiliyoruz. Üstelik kendi ürünlerimizi ve çözümlerimizi de test ederek etkilerini kanıtlıyoruz” dedi.

Sanal Tur ile Baumit Viva Park’ı deneyimlemek mümkün

Baumit Viva Park’ı yakından görmek isteyen farklı hedef kitleleri için sanal gerçeklik teknolojisini kullandıklarını ifade eden Özdayı; “VR gözlükler aracılığıyla sanal bir tur gerçekleştiriyoruz. Böylece tüm sosyal paydaşlarımız Baumit Viva Park’ın benzersiz inovasyon ekosistemini deneyimleyebiliyor” şeklinde konuştu.