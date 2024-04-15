1500 metrekarelik bir alana kurulan Genç Akademi Ulus; sergi alanı, kafeterya, müzik stüdyosu, çok amaçlı etkinlik alanı, bireysel ve ortak çalışma alanları, sanat ve atölye adası gibi pek çok özelliğe sahip olacak. Merkezin mayıs ayı sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir projeye daha imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz’ diyerek hizmete açtığı Genç Akademi Kafe Sıhhiye’den sonra şimdi de “Genç Akademi Ulus” için düğmeye basıldı.

YAVAŞ: “MERKEZİMİZ BAŞKENTLİLERİN YENİ ADRESİ OLACAK”

Ulus’ta bulunan BAKOM binasında yürütülen çalışmaları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Teknolojik ve modern bir Ankara için dönüşüme başladık. Genç Akademi Kafe Sıhhiye’den sonra şimdi de 1500 metrekarelik Genç Akademi Ulus projesi için düğmeye bastık. Sergi alanı, kafeterya, müzik stüdyosu, çok amaçlı etkinlik alanı, bireysel ve ortak çalışma alanları, sanat ve atölye adası gibi pek çok özelliğe sahip olan merkezimiz Başkentlilerin yeni adresi olacak” ifadelerini kullandı.

1500 METREKARELİK BİR ALANA SAHİP

Ulus’ta bulunan BAKOM binasında başlatılan kapsamlı yenileme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Başkent yeni nesil gençlik merkezine kavuşmuş olacak.

1500 metrekarelik bir alana sahip olacak olan Genç Akademi Ulus; sergi alanı, kafeterya, müzik stüdyosu, çok amaçlı etkinlik alanı, sesli-sessiz bireysel ve ortak çalışma alanları, hamaklı yoga-reformer pilates alanı, moda tasarım stüdyosu, resim stüdyosu, seramik stüdyosu, bilardo, modüler çalışma birimleri, oyun alanları ve sunum alanlarından oluşacak.

ULAŞIM DERT OLMAYACAK

Genç Akademi Ulus, Ankara’nın tarihi merkezi olan Ulus Meydanı’na 5 dakikalık yürüme mesafesinde olması ve metro çıkışının hemen yanında konumlanması ile kolay ulaşım imkânı da sunuyor.

Ön cephesi Ankara Devlet Tiyatrosu’na bakan, içerisinde seramik sanatçısı Serap Akacarlı’nın eserlerini de barındıran yapı, gençler için kurduğu odak temasının yenilenmiş hali ile muhafaza ediliyor.

Gençlerin kendilerini evlerinde hissettirecek birçok özelliği aynı çatı altında barındıran akademinin, ana girişinde her defasında yeniden şekillenebilir sergi alanı ve salıncaklı oturma alanları ile birlikte hareketlenen kafeteryası bulunuyor. Mini amfisi hem kahve içerken ders çalışma, hem de öğrencilerin mola verdiklerinde dinlenebilecekleri bir alan olma özelliği de taşıyor.

SANAT ADASINDA SANATSEVERLER BULUŞACAK

Genç Akademi Ulus’un kalbini oluşturan sanat adası ise moda tasarım stüdyosundan resim stüdyosuna, seramik stüdyosundan grup çalışma alanına kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri buluşturacak. Çok amaçlı amfi ve makro etkinlik alanı da barındıran yapı; özel çalışma bölüntülerinde öğrencilere okul dersleri ile ilgili ortam, kitap ve kaynak bulmalarına da imkân sağlayacak.