Antalya’da Sarısu-Tünektepe arasındaki teleferik hattında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan biri de teleferiği işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in eski yöneticisi, yeni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın ise, Kocagöz'ün tutuklanmasının tamamıyla siyasi olduğunu ve demokrasiye alenen darbe vurulduğunu ifade ederek şunları söyledi:" Siyasetin hukuku etkilediğini düşünmek dahi istemiyoruz. İtiraz makamınca kararın düzeltilmesi gerekiyor serbest bırakılmalı .Yargı makamları ile ilgili toplumda tereddüt oluşması bütün Türkiye’nin, bütün insanların, devlet ve toplum nizamının aleyhinedir. Mesut başkana yapılan kumpastır. Alenen demokrasiye darbedir. Kepez Belediye Başkanı Sayın Mesut Kocagöz sahipsiz değildir. Bir an önce verilen bu yanlış karardan vazgeçilmelidir. Hukukun üstünlüğü devreye girmelidir"dedi.
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Mesut başkanımızın yanındayız!
Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e destek oldu. Başkan Yalçın:" Alınan bu karar kumpastır, tamamıyla adaletli değil siyasi bir karardır"dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.