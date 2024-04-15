Mesut başkanımızın yanındayız!

Antalya’da Sarısu-Tünektepe arasındaki teleferik hattında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan biri de teleferiği işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in eski yöneticisi, yeni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın ise, Kocagöz'ün tutuklanmasının tamamıyla siyasi olduğunu ve demokrasiye alenen darbe vurulduğunu ifade ederek şunları söyledi:" Siyasetin hukuku etkilediğini düşünmek dahi istemiyoruz. İtiraz makamınca kararın düzeltilmesi gerekiyor serbest bırakılmalı .Yargı makamları ile ilgili toplumda tereddüt oluşması bütün Türkiye’nin, bütün insanların, devlet ve toplum nizamının aleyhinedir. Mesut başkana yapılan kumpastır. Alenen demokrasiye darbedir. Kepez Belediye Başkanı Sayın Mesut Kocagöz sahipsiz değildir. Bir an önce verilen bu yanlış karardan vazgeçilmelidir. Hukukun üstünlüğü devreye girmelidir"dedi.