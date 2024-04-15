Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Ukrayna olarak, İran'ın ‘Shahed’ insansız hava araçları ve füzelerini kullanarak İsrail'e yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Ukrayna'da bizler, aynı ‘Shahed’ insansız hava araçlarını ve Rus füzelerini, aynı toplu hava saldırısı taktiklerini kullanan Rusya'nın benzer saldırılarının dehşetini çok iyi biliyoruz. İran'ın eylemleri tüm bölgeyi ve dünyayı tehdit etmektedir, tıpkı Rusya'nın eylemlerinin daha büyük bir çatışmayı tehdit etmesi gibi ve iki rejim arasındaki terör yayma konusundaki açık iş birliği dünyanın kararlı ve birleşik bir tepkisiyle karşılaşmalıdır. Bir terör aracı olan ‘Shahed’ insansız hava araçlarının sesi Orta Doğu ve Avrupa semalarında aynıdır” dedi.
- Dünya
"İran’ın İHA’larını çok iyi biliyoruz"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıları kınayarak, Ukrayna’nın da benzer saldırılara maruz bırakıldığını ve Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.