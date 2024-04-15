40 yıldır çalışan Ceylan'ın saray yavrusu...

Geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyaret eden ünlü sanatçı Ceylan, şimdi de Bodrum'a ayak basarak dinlenmeye ve tatil yapmaya geldi.

Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası sosyal medyada beğeni topladı.