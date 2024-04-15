40 yıldır çalışan Ceylan'ın saray yavrusu...

Geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyaret eden ünlü sanatçı Ceylan, şimdi de Bodrum'a ayak basarak dinlenmeye ve tatil yapmaya geldi.
Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası sosyal medyada beğeni topladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.