Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpekle yapılan aramalarda, 90 gram skunk, 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 metal obje ve 1 Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.