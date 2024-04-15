Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpekle yapılan aramalarda, 90 gram skunk, 20 uyuşturucu hap, 15 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 metal arama dedektörü, 37 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 metal obje ve 1 Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.