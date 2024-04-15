Lüks arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile evlendi. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucaklarına aldı.

Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada sık sık göz önünde bulunuyor. Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla sürekli gündemde kalıyor.

Son olarak, Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro değerindeki Rolls-Royce'uyla yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine götürdü. Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon Euro'ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle dün Bebek'te kameralara yakalandı.

Turan ile birlikte Selin İmer ve Mustafa Ceceli çifti, araçtan inerek bir restorana girdi. Yemek öncesinde muhabirlerin bayramını kutlayan Mustafa Ceceli, "Aslıhan bizi bayram yemeğine davet etti" şeklinde konuştu.

Mustafa Ceceli, şapka takmasının sebebini "Saç ektirdim. Uzun zamandır planlıyordum, bu sene nasip oldu" şeklinde açıkladı. Aslıhan Doğan Turan ise Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti: "Eşimi gerçekten takdir ediyorum. Mustafa da Arda'ya sürpriz yaparak bir şampiyonluk şarkısı hazırladı."