Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu!

Hakan Hatipoğlu, yıllar sonra yeniden yarışmacı olarak Survivor All Star 2024'e katıldı. Hatipoğlu yarışmada eleme potasına girdi ve düello oyununu kaybetti.

Hatipoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi: "Gelmeden önce kızıma, 'Survivor'da ne kadar kalayım kızım?' diye sordum, '100 gün kal baba' dedi. Bugün 1 Ocak'ta başlayan Survivor'ın 100. günü. Bu garip sözü kızıma verdiğim söz olarak tuttum."

Hatipoğlu 100'üncü günde yarışmaya veda etti.

Hakan Hatipoğlu'nun ailesiyle buluşma anları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Havalimanında gerçekleşen buluşmada Hatipoğlu, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.