BM Büyükelçisi Erdan’dan İran’a yaptırım çağrısı

İsrail’in BM Büyükelçisi Erdan, açıklamasında, “ İran dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisidir. Artık BM'de herhangi bir pozisyonu kabul etmemelidir. Konsey de İran terörizmini kınamalı, İran'a ağır yaptırımlar uygulamalı ve ‘Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmelidir. İsrail için değil, tüm dünya için. İran şimdi durdurulmalıdır” dedi.