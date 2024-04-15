İsrail’in BM Büyükelçisi Erdan, açıklamasında, “ İran dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisidir. Artık BM'de herhangi bir pozisyonu kabul etmemelidir. Konsey de İran terörizmini kınamalı, İran'a ağır yaptırımlar uygulamalı ve ‘Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmelidir. İsrail için değil, tüm dünya için. İran şimdi durdurulmalıdır” dedi.
- Dünya
BM Büyükelçisi Erdan’dan İran’a yaptırım çağrısı
İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, İran’ın ‘insan hakları ihlalcisi’ olduğunu belirterek yaptırım çağrısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.