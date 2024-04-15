"İşsizlik şubat ayında 0,3 puan azaldı"

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,3 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,3

İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 kaydedildi. İş gücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılma oranı aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken; işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.