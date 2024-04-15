Bağcılar’da çocuklar buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından bayramlarının öneminin çocuklara aşılanması amacıyla ‘Çocuk Bayramlaşması' programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İşin öznesinde çocuklar vardı. Çocuklara o eski Ramazanları yaşatma duygusu söz konusuydu. En son çocuklarla buluşmamızda bayramlaşmadan bahsettim. O ara eşim Nihal Hanımın da bir önerisiyle çocuklara özel bir bayramlaşma yapalım fikri ortaya çıktı. Orada da müjdemizi yaptık. Bugün de hem Hacivat Karagöz oyunlarımızla hem de konserimizde ve çok farklı etkinliklerimizle de çocuklarımızla özel bir bayramlaşma etkinliğinde buluştuk” diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi tarafından bayramların öneminin çocuklara aşılanması amacıyla çocuk bayramlaşması programı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’da katıldı. Çocuklara oyun alanları kuruldu. Özdemir çocuklara bayram hediyesi oyuncak bebek ve araba dağıttı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte ayrıca Grup Kıyam sahne aldı. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri dağıtıldı.

“ÇOCUKLARA ÖZEL BİR BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTUK”

Vatandaşların bayramını kutlayan Özdemir, “Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bağcılar Belediyesi olarak bu sene farklı bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Bayramlaşmamızı yaklaşık 11 gibi vatandaşlarımızla gerçekleştirdik. Burada da Ramazan etkinlik alanımızı bu sene güzel bir platoyla şenlendirdik. Vatandaşlarımızla beraber Ramazan'ı tam anlamıyla idrak edebilmemiz adına güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Birçok etkinliği burada vatandaşlarımızla buluşturma imkanına sahip olduk. Burada işin öznesinde aslında çocuklar vardı. Çocuklara o eski Ramazanları yaşatma duygusu söz konusuydu. En son çocuklarla buluşmamızda bayramlaşmadan bahsettim. O ara eşim Nihal Hanım'ın da bir önerisiyle çocuklara özel bir bayramlaşma yapalım fikri ortaya çıktı. Orada da müjdemizi yaptık. Bugün de hem Hacivat Karagöz oyunlarımızla hem aynı zamanda konserimizde hem çok farklı etkinliklerimizle de çocuklarımızla çocuklara özel bir bayramlaşma etkinliğinde buluştuk” dedi.

“RAMAZAN AYINI MÜSLÜMANLARIN TAM ANLAMIYLA DOLU DOLU YAŞAMASI ÖNEMLİ”

Etkinliğe eşi ve çocuklarıyla katıldığını aktaran Özdemir, “Birçok ailemizin de çocuklarını buraya getirdiğini görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü Ramazan ayını Müslümanların tam anlamıyla dolu dolu yaşaması önemli. Ramazan anılarımızı biriktirmemiz çok kıymetli. Bu duyguyu en derinden çocuklarımızın hissedebilmesi adına buradaki ramazan pilotumuzu da çocuklara özel bir bayramlaşmayla da finale erdirdik. Bu anlamda çok mutluyuz. Çok hayırlı bir işe de vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız da çok mutlu. Bağcılar'ın geleceği onlar. Ülkemizin geleceği. Onların bu etkinlikle birlikte akranlarıyla da bir arada olması bizim için kıymetli. İnşallah nice bayramlara erişiriz” ifadelerini kullandı.

“GAZZE'DE ÇOCUKLARIN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİĞİ BİR SÜREÇTE BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ”

Özdemir, “Tabii bir taraf ile de kalbimiz, gönlümüz buruk. Gazze'de çocukların dünyanın gözü önünde katledildiği bir süreçte de maalesef bu boyutuyla da buruk bir bayram geçiriyoruz. Çocukların, kadınların katledilmediği, insanların hiçbirisinin bu anlamda zulme maruz kalmadığı bir dünyanın olması adına da Ramazan Bayramımızın vesile olmasını da yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

12 yaşındaki Yusuf Eymen Ateş ise "Güzel hissediyorum. Bugün bayram olduğu içimde heyecan var. Bu yüzden mutluyum. Etkinlikler güzel. Yiyecekler dağıtılıyor. Herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

10 yaşındaki Hatice Zehra Sele de etkinliği beğendiğini söyleyerek “Etkinlik çok iyi. Abdullah başkanımız bizi çok düşünüyor. Her geçen gün yeni şeyler yapıyor. Çocukları mutlu etmeye çalışıyor. Bence çok iyi bir başkan. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar” ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Havannur Ece Sele ise “İlk önce bayramınız mübarek olsun. Bu etkinlikler beni çok eğlendiriyor. Abdullah başkanımızı çok seviyorum. Bizi çok düşünüyor. Eğlenceli parklar yapıyor. Onu çok seviyorum” dedi.