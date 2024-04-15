Fenerbahçe Alagöz Holding tekrar EuroLeague şampiyonu

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile Mersin'de karşı karşıya geldi. Başa baş geçen ilk periyodun ardından rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler, sahadan 33 sayı farkla galip ayrılmayı başardı. 10'uncu kez final-four'da mücadele eden Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de ikinci şampiyonluğunu elde etti. Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere toplamda 6 final oynayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk ipini üste üste göğüsleyen ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe; 2013, 2014, 2017 ve 2022 yıllarında ise EuroLeague'i ikinci sırada tamamladı.

KADIN BASKETBOLDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ KEMAL DANABAŞ: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Şampiyonluğun uzun bir hikayesi olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu belirten Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, "Bir kere daha hocamızı ve kızlarımızı tebrik ediyorum. Bu kupa tüm camiamıza armağan olsun. Sayın başkanımıza, yönetimimize ve bize destek olan tüm camiamıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok uzun maratondu. Bu maratonda yanımızda olan bütün sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi her zaman yanımızda oldular. Bu kupanın çok uzun hikayesi var. Kelimeler yetmez ama sadece şunu söyleyeyim. Ben bu takımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

BAŞANTRENÖR VALERİE GARNİER: MAÇIN SONUNA KADAR KONSANTRE KALMAK İSTEDİK

Maçı sonuna kadar bırakamak istediklerini dile getiren başantrenör Valerie Garnier, "Basketbolda her şey çok hızlı gelişebiliyor. Sonuna kadar maçı bırakmamak ve sağlam ve konsantre kalmak istedik. O yüzden maç içinde biraz gergin kalmış olabilirim" dedi.

KAPTAN ALPERİ ONAR: İNANILMAZ BİR SEZON

Euroleague şampiyonluğu için çok mutlu olduklarını, 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'de bir şampiyonluk daha kazanmak istediklerini ifade eden takım kaptanı Alperi Onar, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir sezondu. Beraber hep kazanmanın bir yolunu bulduk. Kazanılmış bu başarılarla kız çocuklarına ilham oluyorsak, bence bu da kupaların yanında ayrı bir değerdir. Bizi bir araya getiren kulübümüze, bu seviyelerde mücadele etmemizi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Avrupa'nın, Türkiye'nin neresine gidersek her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İki gün sonra inşallah bir kupa daha kazanacağız" şeklinde konuştu.

MVP KAYLA MCBRİDE: YİNE BAŞARDIK

Final-Four MVP'si Kayla McBride ise "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok zor dönemden geçtik. Burayı çok seviyorum. Muazzam bir kulüp. Herkes elini taşın altına koydu. Biz yine başardık. Tekrardan bu başarıyı kazanmaktan dolayı inanılmaz mutluyum" diye konuştu.