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Malatya'da trafik kazası; 1'i ağır 22 yaralı

Malatya'da otomobile çarparak devrilen yolcu otobüsündeki 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası; 1'i ağır 22 yaralı mask
Malatya'da trafik kazası; 1'i ağır 22 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Yaşar Mendeş'in kullandığı 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Cihan Menek'in kullandığı 34 VT 1689 plakalı otomobile çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 Nis 2024 - 10:20 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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