Malatya'da yolcu otobüsü devrildi

Malatya-Elazığ kara yolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Yaşar Mendeş'in kullandığı 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Cihan Menek'in kullandığı 34 VT 1689 plakalı otomobile çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.