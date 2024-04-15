Çantasından 521 botoks ilacı ve 450 uyuşturucu hap çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kavaktepe köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kullanılmayan metruk binada gizlenen 5 yabancı uyruklu erkek şüpheliye üst araması yaptı. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen sırt çantasında ise 521 botoks ilacı ile 450 uyuşturucu ve ve uyarıcı içerikli sentetik hap ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.