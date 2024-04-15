“Alerji testleri ile teşhis edilebilir”

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Atam Taşdemir, bahar alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahar alerjisinin tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, “Bahar alerjisi, polenlerin havada yoğun olduğu bahar aylarında ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur, saman nezlesi olarak da adlandırılır. Bazı insanların bağışıklık sistemleri, polen gibi çevresel alerjenlere aşırı tepki verebilir. Hastalık burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun ve gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtiler ile ortaya çıkar” diye konuştu.

BAHAR ALERJİSİ SEBEPLERİ

Bahar alerjisinin nedenlerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, şunları söyledi:

“Bahar alerjisi, bahar mevsiminde bitkilerin çiçeklenmesiyle ağaç, çimen ve çiçeklerin polenlerinin havada daha yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Bazı insanların bağışıklık sistemleri, alerjenlere karşı aşırı tepki gösterir. Bağışıklık sistemi, polenleri vücut için bir tehdit olarak algılar ve onlara karşı savunma mekanizmalarını devreye sokar. Bu savunma mekanizmalarının devreye girmesi sonucunda vücutta oluşan reaksiyonlar ve salgılanan bazı kimyasal maddeler hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi alerjik semptomlara neden olur. Dolayısıyla, bahar alerjisinin temel nedeni, insan bağışıklık sisteminin polen gibi alerjenlere maruz kalması ve vücudun bu duruma aşırı tepki vermesidir.”

“BURUN AKINTISI GÖRÜLEBİLİR”

Bahar alerjisinin belirtilerinin ve şiddetinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, “Hapşırık, burun akıntısı ve/veya tıkanıklığı, gözde kaşıntı-sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi astım semptomları şeklinde karşımıza çıkabilir” açıklamasında bulundu.

“AĞAÇLIK VE NEMLİ BÖLGELERDE YAŞAYANLAR RİSK ALTINDA”

Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, aile bireylerinde alerjik hastalıkları olan kişiler, polenlerin daha yoğun olduğu kırsal-ağaçlık-nemli bölgelerde yaşayanlar, astım, egzama gibi alerjik hastalıkları olan bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, polen gibi çevresel alerjenlere karşı daha hassas olduklarından bahar alerjisi için risk altında olduklarını belirtti.

“ALERJİ TESTLERİ İLE TEŞHİS EDİLEBİLİR”

Tanı konma sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, “Bahar aylarında ortaya çıkan hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun ve gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerle bahar alerjisinden şüphelenilir. Muayene ve alerji testleri yapılarak belirli alerjenlere karşı hassasiyet tespit edilmeye çalışılır. En yaygın alerji testleri arasında cilt ve kan testleri bulunur. Cilt testlerinde, muhtemel alerjenler cilde uygulanır ve oluşan reaksiyonlar incelenir. Kan testlerinde ise kan örneği alınarak vücudun belirli alerjenlere karşı oluşturduğu antikor seviyeleri ölçülür. Bahar alerjisi olan kişilerde her zaman alerjeni tespit etmek mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda semptomların bir süre izlenmesi ve belirli bir alerjenle temas sonrası semptomların artışını değerlendirilerek de tanı konabilir” dedi.

“UYKU DÜZENİNİ BOZABİLİR, ASTIM ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR”

Tedavi edilmeyen bahar alerjisinin bazı sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, şu bilgileri paylaştı:

“Bahar alerjisi tedavi edilmezse, semptomlar genellikle iş performansını, okul başarısını ve genel yaşam kalitesini düşürebilir. Burun tıkanıklığı ve hapşırık gibi semptomlar, uyku düzenini bozabilir ve uykusuzluğa neden olabilir. Uykusuzluk, gün içinde yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve sinirlilik gibi sorunlara yol açabilir. Bahar alerjisi, astım semptomlarını artırabilir ve astım atağı riskini artırabilir. Bahar alerjisi, burun tıkanıklığı ve mukus birikimi nedeniyle sinüzit ve kulak enfeksiyonları riskini artırabilir. Bu enfeksiyonlar, antibiyotik tedavisi gerektirebilir ve komplikasyonlara yol açabilir. Kronik bahar alerjisi semptomlarıyla başa çıkmak, depresyon, kaygı ve stres gibi mental sağlık sorunlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Bu nedenlerle, bahar alerjisi semptomları ciddiye alınmalı ve uygun tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Tedavi edilmezse, bahar alerjisi uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.”

“YOĞUN POLEN DÖNEMLERİNDE MASKEYLE DIŞARI ÇIKIN”

Bahar alerjisinden korunmak için neler yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taşdemir, “Polen miktarının en yüksek olduğu sabah ve erken öğleden sonraki saatlerde dışarıda olmamak, rüzgarlı günlerde ve çim biçme gibi faaliyetlerin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunmamak, polenlerin ev ve araçlara girmesini engellemek için pencereleri kapalı tutmak, yoğun polen dönemlerinde dışarı çıkarken maske takmak, dışarıda vakit geçirdikten sonra duş almak, dışarıda giyilen kıyafetleri değiştirmek, güneş gözlüğü takarak polenlerin gözle temasını engellemek, ev içi polenleri azaltmak için sık temizlik yapmak ve toz alıcı özelliklere sahip hava filtreleri kullanmak, halı ve koltuk gibi toz ve polen birikebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizlemek bahar alerjisinden korunmak için faydalı olabilir. Ayrıca alerji semptomlarını hafifletmek için doktor kontrolünde burun spreyleri, antihistaminikler ve göz damlaları gibi alerji ilaçlarını kullanılabilir” dedi.

“KRONİK BİR DURUM OLABİLİR”

Bahar alerjisinin, geçici olabileceği gibi genellikle kronik bir durum olduğunu da belirten Dr. Öğr. Üyesi, Taşdemir, “Bazı insanlar bahar alerjisi semptomlarını yalnızca belirli bir zamanda veya belirli bir yaş döneminde yaşayabilirler. Ancak, birçok kişi için bahar alerjisi kronik bir durumdur ve semptomlar her yıl belirli bir dönemde tekrarlayabilir” açıklamasında bulundu.

“SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI İLE KARIŞABİLİR”

Bahar alerjisi ile karışabilen diğer hastalıklara değinen Dr. Öğr. Üyesi, Taşdemir, “Bahar alerjisi semptomları, bazen diğer solunum yolu hastalıkları veya alerjik olmayan durumlarla karıştırılabilir. Bahar alerjisi; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, gözde sulanma, boğaz ağrısı ve öksürük gibi semptomlar nedeniyle soğuk algınlığı, grip, sinüzit gibi üst solunum yolu ve göz enfeksiyonları ile karışabilir. Bahar alerjisi ve astım arasındaki ilişki sıkça görülür ve astımı olan kişilerde bahar alerjisi semptomları daha belirgin olabilir. Bahar alerjisi, astım semptomlarını şiddetlendirebilir veya astım atağı riskini artırabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.