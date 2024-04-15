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İstanbul'da metro arızalandı

İstanbul, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşana arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi. Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da metro arızalandı
İstanbul'da metro arızalandı
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İstanbul, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşana arıza nedeniyle iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi. Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı

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15 Nis 2024 - 10:06 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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