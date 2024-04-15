'Mercek-17' operasyonu; 707 silah ele geçirildi, 869 şüpheliye işlem

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları kapsamında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yollarda aramalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.

Operasyonu koordine eden vali ve kaymakamlar ile operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.