15 Nis 2024 - 09:33- Gündem G:

'İnek' kavgası : 1 ölü, 2 gözaltı

Muş'ta evine giren ineklere tepki gösteren Ömer Y. (70), çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Olay ile ilgili biri amca oğlu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

'İnek' kavgası : 1 ölü, 2 gözaltı mask
'İnek' kavgası : 1 ölü, 2 gözaltı
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Varto ilçesi bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Y., amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi. İkili arasında kavga çıktı. Ömer Y. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# Muş, inek kavgası, olay, Kavga, ile, Devlet, kişi

15 Nis 2024 - 09:33 DHA Muş- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL