Bursa'da motosiklet kazası

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez istikametinden, İzmir Yolu Caddesi İstikametine seyir halinde olan Emre Tutak yönetimindeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 45 08 014 plakalı ekskavatöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücüsü Emre Tutak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tutak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.