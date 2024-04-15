Bursa'da komşu kavgası

Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sokak ortasında başlayan kavgada, komşu erkekler birbirlerine vururken, olay gören mahalle halkı müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntüledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.