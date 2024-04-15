Bursa'da komşu kavgası

Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sokak ortasında başlayan kavgada, komşu erkekler birbirlerine vururken, olay gören mahalle halkı müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntüledi.