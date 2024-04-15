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Bursa'da komşu kavgası

Bursa'da , komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Sokak ortasında erkekler yumruklarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da komşu kavgası mask
Bursa'da komşu kavgası
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Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sokak ortasında başlayan kavgada, komşu erkekler birbirlerine vururken, olay gören mahalle halkı müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

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15 Nis 2024 - 08:36 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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