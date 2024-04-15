- Asayiş

Otobüs yol kenarındaki araziye girdi

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü Adem Yalçın (42) yaralandı.

Otobüs yol kenarındaki araziye girdi mask
Otobüs yol kenarındaki araziye girdi
Otobüs yol kenarındaki araziye girdi
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Kaza, saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eski Gemlik Yolu Caddesi istikametinden, Demirtaş Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü Adem Yalçın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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15 Nis 2024 - 08:14 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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