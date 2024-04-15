Kardeşini bıçakla rehin aldı

Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 8'inci Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Eve gelen Emirhan T. ile babası Muhlis T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Emirhan T. cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi Vedat T.'yi rehin alarak sokağa çıktı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından Emirhan T. elindeki bıçağı yere atarak, teslim oldu. Vedat T., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Emirhan T. ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.