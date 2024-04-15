Genç badmintoncular, 2 madalya kazandı

Uluslararası Hırvatistan Açık Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, çift erkeklerde gümüş, karışık çiftlerde ise bronz madalya aldı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Buğra Aktaş ile Mehmet Can Töremiş, Dubrovnik kentinde düzenlenen organizasyonun çift erkekler finalinde Endonezya'dan Muhammad Baqir Al Hanif-Ali Faathir Rayhan ikilisine yenildi.
Karışık çiftlerde yarışan Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş ise Endonezya'dan Azka Fiona Zella Debita-Ali Faathir Rayhan çiftiyle karşılaştığı yarı final maçını kaybederek bronz madalya aldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.