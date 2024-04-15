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Genç badmintoncular, 2 madalya kazandı

Uluslararası Hırvatistan Açık Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, çift erkeklerde gümüş, karışık çiftlerde ise bronz madalya aldı.

Genç badmintoncular, 2 madalya kazandı mask

Uluslararası Hırvatistan Açık Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, çift erkeklerde gümüş, karışık çiftlerde ise bronz madalya aldı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Buğra Aktaş ile Mehmet Can Töremiş, Dubrovnik kentinde düzenlenen organizasyonun çift erkekler finalinde Endonezya'dan Muhammad Baqir Al Hanif-Ali Faathir Rayhan ikilisine yenildi.

Karışık çiftlerde yarışan Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş ise Endonezya'dan Azka Fiona Zella Debita-Ali Faathir Rayhan çiftiyle karşılaştığı yarı final maçını kaybederek bronz madalya aldı.

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15 Nis 2024 - 06:44 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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