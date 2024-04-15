'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatilinin sona ermesinin ardından vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. 3 gün önce başlayan yoğunluk, bugün akşam saatlerinde de devam etti. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.