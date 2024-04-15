Bayer Leverkusen ilk kez şampiyon

Almanya Bundesliga’nın 29’uncu haftasında Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen’i konuk etti. BayArena’da oynanan karşılaşmada rakibini her iki yarıda da bulduğu gollerle 5-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 119 yıllık kulüp tarihinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Öte yandan Almanya’da 11 yıl sonra Bayern Münih’ten başka bir takım şampiyonluk ipini göğüsledi.
Leverkusen’e galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada penaltıdan Boniface, 60’ıncı dakikada Xhaka ile 68, 83 ve 90’ıncı dakikalarda Writz kaydetti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.